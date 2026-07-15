Ancora bocciate le preferenze | sono vent’anni che non possiamo sceglierci i rappresentanti

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le preferenze nelle elezioni non sono state reintrodotte dopo vent’anni di tentativi. La proposta del governo di modificare la legge elettorale è stata respinta, lasciando le liste con capilista bloccati. La decisione conferma che le preferenze non saranno più possibili nelle prossime consultazioni. La questione delle preferenze resta quindi irrisolta, e le liste continueranno a presentarsi senza possibilità di scelta diretta da parte degli elettori.

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di Flavia Palomba Il tentativo di reinserire le preferenze nella legge elettorale proposta dal governo è fallito: cronaca di una morte annunciata le liste restano bloccate con i capilista blindati. Il clima negli ultimi giorni è stato rovente, l’introduzione della possibilità di scelta nelle elezioni politiche, si sa, rappresenta da tempo un campo minato. Si è portato in Aula un emendamento di compromesso che proponeva un capolista bloccato e la possibilità di reintrodurre le preferenze. Fino a tre. La sua bocciatura rappresenta un colpo per la maggioranza. Un sì di facciata da parte degli alleati che si non ha retto nel segreto nelle urne, e per un solo voto non è passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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