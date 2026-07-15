Anche per traslocare serve il patentino antifascista | l’ultima follia targata Pd che arriva dal comune di Rivoli
A Rivoli, un comune vicino a Torino, si è proposto di richiedere un patentino antifascista anche per svolgere attività di trasloco. La proposta è stata avanzata dal consiglio comunale, senza che siano stati forniti dettagli su come questa certificazione dovrebbe essere rilasciata o applicata. La misura ha suscitato critiche da parte di residenti e osservatori, che la considerano una richiesta inusuale e priva di fondamento pratico. La proposta non ha ancora avuto sviluppi ufficiali o approvazioni formali.
Senza scomodare i cristiani che dovevano sputare sulla croce per essere salvati dalla furia dei romani, quello che arriva da Rivoli, un paesino alle porte di Torino, farebbe rivenire la vista ai ciechi. Sembra un romanzo surreale ma è tutto vero. Se vuoi o devi compilare un modulo comunale devi dichiarati antifascista. E’ tutto vero. La vicenda. Un cittadino stava compilando on-line, come riporta TorinoCronaca, la procedura per la presentazione della domanda di ottenimento di un permesso per realizzare un trasloco. Firma da una parte, clausola dall’altra e a un certo punto spunta, “la dichiarazione di adesione ai valori dell’antifascismo”. Leggi anche Il consigliere comunale di Fdi, Federico Depetris, ricostruisce la vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Pd, l’ultima follia: patentino antifascista anche per traslocareIl Partito Democratico propone un patentino antifascista obbligatorio anche per traslocare.
Nel torinese per traslocare devi dichiararti antifascista: è polemica a RivoliA Rivoli, in provincia di Torino, per ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, bisogna compilare un modulo online che include...
Argomenti più discussi: Nel torinese per traslocare devi dichiararti antifascista: è polemica a Rivoli; TG4: A Rivoli il Pd ha imposto il patentino antifascista per traslocare Video; Suolo pubblico e valori costituzionali...il caso della Città di Torino è legittimo?; Ultime notizie pagina 4 di 864.
Benvenuti a Rivoli. Per fare un trasloco non basta trovare gli scatoloni… adesso, secondo il PD, serve anche la dichiarazione antifascista. Siamo al teatro dell’assurdo. (Foto del patentino nell’immagine creata con l’IA) facebook
A Rivoli, bisogna firmare il patentino antifascista per poter traslocare. Non solo: L'amministrazione dem, una volta sottoscritta la domanda, si riserva la possibilità di ‘monitoraggi successivi alla sottoscrizione’ x.com
Nel torinese per traslocare devi dichiararti antifascista: è polemica a RivoliLa norma che vige dal 2017 vale per tutte le richieste di utilizzo di suolo pubblico ma l’opposizione si ribella: Antidemocratico ... msn.com