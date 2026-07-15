Anche per traslocare serve il patentino antifascista | l’ultima follia targata Pd che arriva dal comune di Rivoli

Notizia in breve

A Rivoli, un comune vicino a Torino, si è proposto di richiedere un patentino antifascista anche per svolgere attività di trasloco. La proposta è stata avanzata dal consiglio comunale, senza che siano stati forniti dettagli su come questa certificazione dovrebbe essere rilasciata o applicata. La misura ha suscitato critiche da parte di residenti e osservatori, che la considerano una richiesta inusuale e priva di fondamento pratico. La proposta non ha ancora avuto sviluppi ufficiali o approvazioni formali.