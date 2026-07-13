Pd l’ultima follia | patentino antifascista anche per traslocare

Il Partito Democratico propone un patentino antifascista obbligatorio anche per traslocare. La proposta è stata presentata come misura contro l’estremismo e la propaganda di ideologie totalitarie. La questione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano un passo verso la tutela della democrazia, altri che la criticano come una restrizione delle libertà individuali. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane nelle sedi politiche competenti.

6 aprile 1945. Il Fascismo alle spalle, un’Italia da ricostruire. Il referendum tra Monarchia e Repubblica in divenire, la Costituzione “più bella del mondo” da scrivere e una guerra civile che doveva essere messa alle spalle. Certo i pensieri saranno stati altri e molteplici, ma chissà come gli italiani si immaginavano la Nazione nel 2026. La fantascienza e la distopia erano già sbarcate alle nostre latitudini. Pensiamo a Ippolito Nievo e al suo Storia filosofica dei secoli futuri, ma anche a Emilio Salgari, Yambo e alle sperimentazioni di Massimo Bontempelli, Guido Gozzano e di Ercole Luigi Morselli. Forse l’antifascismo immaginava città flottanti, macchine volanti e, nei sogni, il cosmismo sovietico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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