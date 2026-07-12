A Rivoli, in provincia di Torino, per ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, bisogna compilare un modulo online che include una dichiarazione di antifascismo. Questa richiesta si applica anche in caso di traslochi. La richiesta ha suscitato polemiche tra alcuni cittadini, che hanno criticato la presenza di questa clausola nel modulo. La procedura è obbligatoria per tutti coloro che vogliono ottenere il permesso di occupare spazi pubblici.

A Rivoli, in provincia di Torino, anche per fare un trasloco bisogna dichiararsi antifascisti. Si tratta di una dichiarazione standard presente online relativa al modulo per l’occupazione del suolo pubblico, che è necessario compilare per ottenere l’autorizzazione. La procedura è contestata apertamente dall'opposizione per voce di Vincenzo Mozzo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ha duramente criticato il provvedimento definendolo una vera e propria patente di moralità. Secondo l'esponente del centrodestra, applicare questo vincolo a qualsiasi tipo di richiesta rappresenta una forzatura ideologica fuori dal tempo. “È una storia che va avanti da almeno sette o otto anni, una delle cose più antidemocratiche”, ha spiegato Mozzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nel torinese per traslocare devi dichiararti antifascista: è polemica a Rivoli

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