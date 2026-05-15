Amal Clooney ha organizzato una sorpresa per il marito, travestendosi da cameriera insieme ad alcuni amici. La scena è stata raccontata dallo stesso attore, che ha ammesso di essere stato colto di sorpresa e di aver avuto un momento di spavento. La sorpresa ha suscitato risate tra tutti i presenti, compreso il festeggiato. La celebrazione si è svolta in modo informale, con un pranzo condiviso tra amici e familiari, accompagnato da un dolce e da candeline.

C’è chi a 65 anni riceve un maglione. C’è chi si accontenta di una cena tranquilla in famiglia, magari con un dolce comprato all’ultimo momento e le candeline che non si riesce a spegnerle tutte. E poi c’è George Clooney. Il divo per il suo compleanno ha ricevuto una sorpresa decisamente inaspettata da parte della moglie Amal Clooney. Perché quando si è ritrovato circondato da amici travestiti da camerieri, ha rischiato – a suo dire – un collasso per lo shock. Eppure ha trovato lo stesso il modo di essere la persona più divertente della stanza. Del resto, stiamo parlando di un uomo che ha trasformato l’ironia in forma d’arte, che invecchia con la stessa nonchalance con cui indossa uno smoking. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amal Clooney ha sorpreso George Clooney a 65 anni con amici travestiti da camerieri. Lui: «Poteva farmi venire un colpo». Lei ride. Noi anche

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