George e Amal Clooney sono stati visti sull'isola di Capri durante una fuga d’amore, facendo un giro sull’iconico taxi locale. È la prima volta che la coppia visita l’isola, nota per essere una meta molto frequentata da celebrità di Hollywood. La presenza dei due attori ha attirato l’attenzione di passanti e fotografi, considerando anche il lungo rapporto tra Capri e il mondo dello spettacolo.

Il rapporto tra l’isola di Capri e gli attori di Hollywood è davvero molto intenso e datato. Ciononostante, la coppia formata da George Clooney e da sua moglie, la super avvocata di origini libanesi Amal Ramzi Alamuddin, non poteva di sicuro passare inosservata. I due nella giornata di ieri si sono concessi una passeggiata per le stradine dell’isola, prima di salire su uno dei famosi taxi rossi di Capri. I loro sorrisi non sono passati inosservati anche per un altro particolare: si è trattata della prima volta sull’isola per la coppia, che si è per questo concessa una fuga d’amore in uno degli hotel più esclusivi di Capri. Secondo i bene informati dell’isola, la loro presenza all’ombra dei Faraglioni dovrebbe essere piuttosto breve, giusto prima di spostarsi poi a Positano. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Fuga d’amore a Capri per George ed Amal Clooney: giro sull'iconico taxi per la loro prima volta sull'isola

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