Dal 23 al 26 luglio 2026, nella sala consiliare di Sperlonga, si terrà la prima mostra personale di Fernando Fragione, intitolata “Anamnesis”. L’esposizione presenta un percorso artistico che riflette una vita dedicata alla creatività e alla cultura, con opere e installazioni che saranno visibili al pubblico in questi giorni. La mostra sarà accessibile durante le ore di apertura della sala comunale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 23 al 26 luglio 2026, la Sala Consiliare del Comune di Sperlonga ospiterà “Anamnesis”, la prima mostra personale di Fernando Fragione, un percorso artistico che rappresenta il punto di approdo di un’esistenza interamente dedicata alla creatività, alla cultura e alla costruzione di esperienze condivise. L’inaugurazione è in programma giovedì 23 luglio alle ore 19.00, con il patrocinio del Comune di Sperlonga. Per Fernando Fragione la pittura non è un nuovo inizio, ma una naturale evoluzione di un cammino artistico iniziato molti anni fa. La sua ricerca nasce dall’incontro tra il paesaggio, la comunicazione, la musica e il teatro, dando vita a un linguaggio astratto e profondamente personale, in cui colore e materia diventano strumenti per raccontare emozioni, ricordi e paesaggi interiori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - “Anamnesis”: Fernando Fragione presenta la sua prima mostra personale a Sperlonga

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