The Inner Garden | a Firenze la personale di Fernando Cidoncha

Sabato 30 maggio, a Firenze, presso la GARDARTE Gallery in via Sant’Egidio 27r, si inaugura la mostra personale di Fernando Cidoncha intitolata “The Inner Garden”. L’artista spagnolo, residente in città, presenta un’opera che combina pittura e scultura, focalizzandosi sui temi dell’interiorità. La mostra rimarrà aperta fino a una data non comunicata. Non sono stati annunciati eventi correlati o altri dettagli specifici sul percorso espositivo.

Sabato 30 maggio, a Firenze presso la GARDARTE Gallery (via Sant’Egidio 27r), si inaugura “The Inner Garden”, la nuova mostra personale di Fernando Cidoncha, artista spagnolo residente a Firenze, il cui lavoro unisce pittura e scultura in una ricerca profondamente legata ai temi dell’interiorità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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