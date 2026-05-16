Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori la mostra personale di Gabriella Tecchi

Il Museo della Fraternita dei Laici ospita una mostra personale intitolata Non solo fiori, dedicata all’artista Gabriella Tecchi. L’esposizione è curata da Laura Davitti e rimarrà aperta al pubblico a partire dal 16 maggio 2026. La rassegna presenta una serie di opere realizzate dall’artista, che spaziano tra diverse tecniche e stili. La mostra si inserisce nel calendario delle esposizioni temporanee del museo e sarà visitabile per un periodo ancora da definire.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – a c ura di Laura Davitti. Dal 17 maggio al Museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande apre al pubblico NON SOLO FIORI, la personale di Gabriella Tecchi. L’esposizione presenta le ultime opere pittoriche dal grande formato di Gabriella Tecchi, dove imponenti fiori e il colore giocano il ruolo di protagonisti. Domenica 17 maggio alle ore 16:00 si terrà l’inaugurazione alla presenza dell’artista con brindisi finale. La mostra Non solo fiori presenta le ultime opere pittoriche di Gabriella Tecchi. I dipinti, dal grande formato, ci accompagnano all’interno dell’universo emotivo di Gabriella attraverso imponenti e colorati fiori e campiture di colore libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella Tecchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura DavittiArezzo, 13 maggio 2026 – Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura Davitti. Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella TecchiDal 17 maggio al museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande apre al pubblico Non solo fiori, la personale di Gabriella Tecchi. Della P Smith - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella TecchiArezzo, 16 maggio 2026 – Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura Davitti. Dal 17 maggio al Museo della Fraternita dei Laici ... lanazione.it Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura DavittiArezzo, 13 maggio 2026 – Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, l a mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura Davitti. Dal 17 maggio al Museo della Fraternita dei Laic ... lanazione.it