S tasera 15 luglio alle 21.20 in prima tv su Rai 2 va in onda il teen love drama Un oggi alla volta, diretto da Nicola Conversa e con protagonisti Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi che, fra un ciak e l’altro, si sono fidanzati nel 2023. La storia è quella di un amore difficile, a causa della malattia degenerativa di lei, che nasce fra due under 20. Il bacio tra Katia Follesa e Simon Le Bon a Sanremo resterà nella storia X Leggi anche › La traformazione di Millie Bobby Brown. Da teen a nuova vamp Un oggi alla volta, la trama del film in onda stasera 15 luglio su Rai 2. Marco (Tommaso Cassissa) è un ansioso 19enne prossimo alla maturità, con tre materie da recuperare, una madre ( Katia Follesa ) che vive con lo smartphone in mano ed un fratello (Francesco Centorame) che sogna di fare il cantante indie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Amore e medical drama nel film con protagonista la coppia di fidanzati Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi

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