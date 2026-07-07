Al Teatro Gaber di Milano è stata presentata la nuova stagione dei palinsesti Sky, intitolata “What’s Next”. Sono state annunciate nuove serie, tra cui un medical drama con Lino Guanciale, e programmi come Caressa e Parodi in viaggio e le nonne in cucina di Borghese su Tv8. Inoltre, ci saranno “Taste Of Italy” con Cannavacciuolo e Pavan e la vincitrice di MasterChef. Le novità arriveranno su Sky, in streaming su Now e su Tv8.

Non sono mancati i colpi di scena oggi al Teatro Gaber di Milano, 7 luglio, alla presentazione dei nuovi palinsesti Sky dal titolo “What’s Next”. Dall’intrattenimento alle serie ecco le novità più “succulente” in arrivo su Sky, in streaming Now e Tv8. È stato annunciato il primo medical drama Sky Original “Codice Nero” con Lino Guanciale e Valentina Bellè per la prima volta assieme. “C’è un modo di guardare alla realtà da parte di chi lavora in contesti così emergenziali, molto interessante. – ha dichiarato Lino Guanciale durante la presentazione – Questa serie è molto aderente alla realtà del nostro sistema sanitario, nel senso che non arriva come una cosa già vista altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Sky le novità: il medical drama con Lino Guanciale, Caressa-Parodi in viaggio e le nonne in cucina di Borghese su Tv8, “Taste Of Italy” con Cannavacciuolo-Pavan e la vincitrice di MasterChef

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