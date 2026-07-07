Sky ha annunciato la programmazione per la stagione 20262027, con alcune novità e conferme. Il 6 settembre torna il programma di cucina condotto da un noto chef, mentre il 10 settembre partirà la nuova edizione di un talent musicale. Tra le novità ci sono una serie sui Gucci firmata da un regista noto e un nuovo show di un celebre chef, oltre al primo medical drama italiano.

La partenza della stagione sarà però affidata ai programmi che hanno consolidato l’identità di Sky. Il 6 settembre torna Bruno Barbieri con 4 Hotel, mentre il 10 settembre sarà il momento di X Factor 2026. Giorgia resterà alla conduzione e ritroverà al tavolo Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: l’ingresso nuovo nella giuria sarà Irama. A dicembre riprenderà anche MasterChef Italia, ancora con Barbieri, Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, mentre nei mesi successivi arriveranno gli episodi inediti di 4 Ristoranti e una nuova edizione di Pechino Express, sempre capitanata da Costantino della Gherardesca. Sul fronte delle serie tv che Sky concentra alcune delle scommesse più rilevanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sky svela la stagione 2026/2027: Muccino firma la serie sui Gucci con Miriam Leone, Cannavacciuolo lancia un nuovo show e arriva il primo medical drama italiano

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