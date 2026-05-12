Al teatro Regio si terrà un evento speciale in occasione dei 40 anni della Fondazione, che unisce musica e scienza. Durante la serata, un esperto condurrà un confronto tra le due discipline sul palco, coinvolgendo il pubblico. I fondi raccolti verranno destinati a progetti di ricerca e iniziative culturali legate alla Fondazione, che ha organizzato l’evento per celebrare il suo anniversario.

? Punti chiave Chi guiderà il confronto tra scienza e arte sul palco del Regio?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti durante la serata speciale?. Quali artisti si esibiranno per sostenere la ricerca oncologica piemontese?. Perché Linus ha scelto di dirigere questo evento di solidarietà?.? In Breve Cast musicale include Samuele Bersani, Levante, Paolo Belli, Diodato, Neri Marcorè e Giovanni Allevi.. Interverranno il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente regionale Alberto Cirio.. I proventi finanzieranno progetti clinici e indagini oncologiche presso l'Istituto di Candiolo.. La Fondazione celebra quarant'anni di attività per la ricerca medica in Piemonte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e scienza al Regio: il grande evento per i 40 anni della Fondazione

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