Terre d’Arezzo Music Festival | a Montemarciano una serata all' insegna della grande Musica Barocca
A Montemarciano si è svolta una serata dedicata alla musica barocca, parte del Terre d’Arezzo Music Festival. La manifestazione, alla sua ventunesima edizione, ha portato sul palco un ensemble specializzato in repertorio antico. La serata ha visto l’esecuzione di brani storici e l’uso di strumenti originali, attirando un pubblico interessato alla musica del XVII e XVIII secolo. La performance si è svolta in un teatro locale, con un’ampia partecipazione di spettatori.
Arezzo, 10 luglio 2026 – Il prestigioso cartellone del Terre d’Arezzo Music Festival, giunto quest'anno alla sua XXI edizione, si arricchisce di un nuovo imperdibile appuntamento dedicato agli amanti della musica antica. Domani sera alle ore 21:15, la suggestiva cornice del Santuario della Madonna delle Grazie, in località Montemarciano (Terranuova Bracciolini), ospiterà un solenne Concerto di Musica Barocca. L'evento, curato dall'Associazione Culturale "Opera Viwa" in collaborazione con il Comune di Terranuova Bracciolini e le realtà musicali del territorio, vedrà salire sul palco l'apprezzato Ensemble Labirinto Armonico. Il pubblico sarà guidato in un vero e proprio viaggio nel tempo grazie a un programma raffinato che prevede l'esecuzione di storiche musiche di celebri compositori come Telemann, Praetorius e Quantz. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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