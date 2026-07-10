Terre d’Arezzo Music Festival | a Montemarciano una serata all' insegna della grande Musica Barocca

Notizia in breve

A Montemarciano si è svolta una serata dedicata alla musica barocca, parte del Terre d’Arezzo Music Festival. La manifestazione, alla sua ventunesima edizione, ha portato sul palco un ensemble specializzato in repertorio antico. La serata ha visto l’esecuzione di brani storici e l’uso di strumenti originali, attirando un pubblico interessato alla musica del XVII e XVIII secolo. La performance si è svolta in un teatro locale, con un’ampia partecipazione di spettatori.