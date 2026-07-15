America Latina | missione in 6 tappe Il Consorzio Vino Chianti chiude il tour
Il Consorzio Vino Chianti ha concluso una missione in sei tappe in America Latina, toccando città come Medellin, Lima, Santo Domingo, Città del Guatemala, Querétaro e Cancún. La visita si è concentrata sulla promozione dei vini italiani in questa regione. La missione ha coinvolto incontri con operatori locali e degustazioni per rafforzare la presenza del marchio. Il tour ha coperto diverse tappe tra ottobre e novembre.
Continua il tour nel mondo del Consorzio Chianti. Questa volta focus sul Sud America, da Medellin a Lima, da Santo Domingo a Città del Guatemala fino a Querétaro e Cancùn. Queste le tappe delle Chianti Masterclass che si sono svolte nella seconda metà dello scorso giugno, con sei appuntamenti che hanno messo a confronto importatori, distributori, sommelier, ristoratori e altri professionisti del settore, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più il Chianti a livello globale. "Il tour in America Latina – dice Giovanni Busi (foto), presidente del Consorzio Vino Chianti – ci ha permesso di incontrare realtà molto diverse ma accomunate da un crescente interesse verso il vino italiano di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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