Amal Clooney ricoperta d’oro per l’incontro con Re Carlo risplende con George

Durante il King’s Trust Gala, l’attenzione non era rivolta principalmente alla famiglia reale, ma a Amal e George Clooney, che hanno attirato l’attenzione con un abbigliamento dorato. La coppia è arrivata all’evento, lasciando in secondo piano i sovrani presenti. Amal Clooney ha scelto un vestito che brillava sotto le luci, mentre George Clooney ha optato per un look elegante e sobrio. La serata ha visto quindi un passaggio di attenzione dal mondo della monarchia a quello di Hollywood.

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