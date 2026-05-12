Amal Clooney ricoperta d’oro per l’incontro con Re Carlo risplende con George
Durante il King’s Trust Gala, l’attenzione non era rivolta principalmente alla famiglia reale, ma a Amal e George Clooney, che hanno attirato l’attenzione con un abbigliamento dorato. La coppia è arrivata all’evento, lasciando in secondo piano i sovrani presenti. Amal Clooney ha scelto un vestito che brillava sotto le luci, mentre George Clooney ha optato per un look elegante e sobrio. La serata ha visto quindi un passaggio di attenzione dal mondo della monarchia a quello di Hollywood.
La monarchia cede il posto a Hollywood. Ospiti e protagonisti dell’evento erano Re Carlo e la Regina Camilla, ma al King’s Trust Gala i riflettori erano puntati tutti su Amal e George Clooney. L’avvocata e il marito attore erano i più brillanti (letteralmente grazie al look oro) alla grande festa di beneficienza organizzata alla Royal Albert Hall di Londra in occasione dei 50 anni del King’s Trust, l’ente benfico fondato nel 1976 da Carlo per sostenere i giovani più svantaggiati. Amal e George Clooney, grandi amici di Re Carlo Dal 2019 Amal Clooney è ambasciatrice del King’s Trust, l’associazione umanitaria a cui Re Carlo è più legato.🔗 Leggi su Dilei.it
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