Fumata bianca | Vacondio e Tosi in granata La Regia punta alla B ma è presto per il budget

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I due giocatori sono ufficialmente in granata. La società punta alla promozione in Serie B, ma ancora non ha definito il budget per il mercato. I colloqui di ieri mattina nello chalet di Lentigione hanno coinvolto il presidente, il patron e il vice presidente. Si tratta del primo passo per la nuova stagione, ma non ci sono ancora dettagli sui fondi disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fumata bianca e budget. Il summit andato in scena ieri mattina nello chalet di Lentigione tra il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e il vice Giuseppe Fico può essere considerato il primo passo della nuova stagione. Ivano Vacondio ha infatti accettato la carica di direttore generale, mentre Doriano Tosi ha assunto i gradi di direttore tecnico. Prima dell’effettiva operatività di entrambe le figure – che comunque sono già, a pieno titolo, gli incaricati preposti – bisognerà strutturare in maniera definitiva il budget che ieri è semplicemente stato ‘ipotizzato’, ma che necessiterà ancora di dialoghi e nuovi incontri prima di essere avallato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fumata bianca vacondio e tosi in granata la regia punta alla b ma 232 presto per il budget
© Ilrestodelcarlino.it - Fumata bianca: Vacondio e Tosi in granata. La Regia punta alla B, ma è presto per il budget
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Amadei è carico per la ripartenza: "Entro il weekend definiamo tutto. Tosi e Vacondio? Spero nell’intesa"Romano Amadei mostra entusiasmo per la ripresa dell’attività e annuncia che entro il fine settimana saranno definiti i dettagli.

Fumata (quasi) bianca. Il centrodestra punta su Donatella LegnaioliIl centrodestra ha deciso di candidare Donatella Legnaioli come prossimo sindaco di Cascina.

Si parla di: Fumata bianca: Vacondio e Tosi in granata. La Regia punta alla B, ma è presto per il budget.

fumata bianca vacondio eFumata bianca: Vacondio e Tosi in granata. La Regia punta alla B, ma è presto per il budgetAncora troppe le variabili: i giocatori a contratto che vorranno andar via, la quota ’paracadute’, il futuro girone. La soluzione a giugno ... ilrestodelcarlino.it

Taranto, fumata bianca per Kyma Mobilità: Giorgia Gira torna in sella, Fabrizio Internò è il viceTARANTO - Fumata bianca all’ex Amat. Nell’assemblea dei soci di Kyma Mobilità tenutasi ieri mattina, dopo l’approvazione del bilancio 2024, infatti, c’è stato il via libera al nuovo consiglio di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web