I due giocatori sono ufficialmente in granata. La società punta alla promozione in Serie B, ma ancora non ha definito il budget per il mercato. I colloqui di ieri mattina nello chalet di Lentigione hanno coinvolto il presidente, il patron e il vice presidente. Si tratta del primo passo per la nuova stagione, ma non ci sono ancora dettagli sui fondi disponibili.

Fumata bianca e budget. Il summit andato in scena ieri mattina nello chalet di Lentigione tra il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e il vice Giuseppe Fico può essere considerato il primo passo della nuova stagione. Ivano Vacondio ha infatti accettato la carica di direttore generale, mentre Doriano Tosi ha assunto i gradi di direttore tecnico. Prima dell’effettiva operatività di entrambe le figure – che comunque sono già, a pieno titolo, gli incaricati preposti – bisognerà strutturare in maniera definitiva il budget che ieri è semplicemente stato ‘ipotizzato’, ma che necessiterà ancora di dialoghi e nuovi incontri prima di essere avallato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fumata bianca: Vacondio e Tosi in granata. La Regia punta alla B, ma è presto per il budget

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