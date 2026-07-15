alzheimer diagnosi precoce al centro del confronto in vaticano

Alzheimer rappresenta una sfida sanitaria che coinvolge anche aspetti di dignità, responsabilità collettiva ed equità sociale. La diagnosi precoce è stata al centro di un confronto avvenuto in Vaticano, dove si è discusso delle modalità di affrontare questa malattia. La discussione si è concentrata sull’importanza di individuare tempestivamente i segni della malattia per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle persone colpite.

Roma, 15 lug. (askanews) - L'Alzheimer non è solo una sfida sanitaria, ma una questione di dignità della persona, responsabilità collettiva ed equità sociale. È il messaggio emerso dall'incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato in Vaticano al Palazzo della Cancelleria. Al centro del confronto il richiamo di Papa Leone XIV, secondo cui la salute non può essere un lusso per pochi, ma un diritto fondamentale che le società hanno il dovere di garantire, soprattutto alle persone più fragili. Gli esperti hanno sottolineato come le nuove terapie anti-beta amiloide aprano prospettive inedite nelle fasi iniziali della malattia, rendendo ancora più importante una diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alzheimer, come rendere diagnosi e accesso alle cure più tempestivi ed equi

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