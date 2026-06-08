Alzheimer da una semplice analisi del sangue la diagnosi precoce | ipotesi sperimentazione in Puglia
Una semplice analisi del sangue potrebbe consentire la diagnosi precoce dell’Alzheimer, secondo un’ipotesi di sperimentazione in Puglia. La regione potrebbe diventare la prima in Italia a adottare un modello organizzato che utilizza i biomarcatori ematici nella diagnosi clinica della malattia. La sperimentazione mira a sviluppare un metodo più rapido e accessibile per individuare la malattia in fase iniziale.
Una sola analisi del sangue potrebbe aprire una nuova frontiera nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e consentire alla Puglia di diventare la prima regione italiana a sperimentare un modello organizzato e innovativo per l’utilizzo dei biomarcatori ematici nella pratica clinica. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Alzheimers symptoms could be predicted years in advance
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