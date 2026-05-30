Alzheimer | nuove terapie e diagnosi precoce al centro del dibattito

Durante un convegno sulla malattia di Alzheimer, sono stati discussi i progressi nelle diagnosi precoci e nelle nuove terapie. Sono stati presentati nuovi biomarcatori che potrebbero permettere di individuare la malattia in fase iniziale. Sono stati anche evidenziati i bisogni di risorse per rendere più accessibili i farmaci che modificano l’evoluzione della malattia. La discussione si è concentrata sulle modalità per migliorare l’individuazione e l’accesso ai trattamenti.

? Punti chiave Come possono i nuovi biomarcatori accelerare la diagnosi precoce?. Quali risorse serviranno per rendere accessibili i farmaci disease modifying?. Chi deve coordinare la rete tra centri di ricerca e famiglie?. Come verranno utilizzati i nuovi fondi del Fondo Alzheimer?.? In Breve Tavola rotonda conclusasi il 29 maggio presso il Consiglio Regionale del Lazio.. Nuovi farmaci disease modifying già disponibili in alcuni centri specializzati del Lazio.. Possibile rifinanziamento del Fondo Alzheimer per potenziare diagnosi e trattamenti territoriali.. Necessità di integrare biomarcatori e nuovi percorsi clinici nella rete sanitaria laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Morbo di Alzheimer: Cause, Diagnosi Precoce (Test p-Tau217) e Nuove Terapie 2026

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