Al Palazzo della Cancelleria Vaticana si è svolto un convegno dedicato al diritto di eguale tutela per i pazienti affetti da Alzheimer. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, della comunità scientifica, del mondo ecclesiale e delle associazioni di pazienti. L’obiettivo è stato ribadire l’importanza di garantire a tutti i cittadini la stessa tutela della salute di fronte alla malattia.

Riunire rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica, del mondo ecclesiale e delle associazioni dei pazienti, per riaffermare il diritto di ogni cittadino a un’eguale tutela della salute di fronte all’Alzheimer. E’ stato questo l’intento del convegno "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, anche alla presenza dei membri dell’Intergruppo per le Neuroscienze e l'Alzheimer, per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti

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