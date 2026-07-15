alviti angpg chiede verifiche antimafia su alcuni istituti di vigilanza

Notizia in breve

Il presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Vigilanza Privata ha richiesto al Prefetto di Napoli di verificare alcune aziende del settore, dopo aver segnalato presunte anomalie. Il Prefetto di Napoli emette regolarmente provvedimenti di interdittiva antimafia nei confronti di aziende e attività commerciali nell’area metropolitana. La richiesta di verifica riguarda specificamente alcuni istituti di vigilanza privata. Le autorità competenti stanno valutando le segnalazioni e verificando le eventuali irregolarità.