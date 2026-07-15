Alviti ANGPG chiede verifiche antimafia su alcuni istituti di vigilanza
Il presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Vigilanza Privata ha richiesto al Prefetto di Napoli di verificare alcune aziende del settore, dopo aver segnalato presunte anomalie. Il Prefetto di Napoli emette regolarmente provvedimenti di interdittiva antimafia nei confronti di aziende e attività commerciali nell’area metropolitana. La richiesta di verifica riguarda specificamente alcuni istituti di vigilanza privata. Le autorità competenti stanno valutando le segnalazioni e verificando le eventuali irregolarità.
Il presidente Angpg Giuseppe Alviti sollecita il Prefetto di Napoli a valutare presunte anomalie nel settore della vigilanza privata. “Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, emette periodicamente provvedimenti di interdittiva antimafia nei confronti di aziende e attività commerciali operanti nell’area metropolitana. Tali decreti determinano un’incapacità giuridica parziale, impedendo alle ditte di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di operare nel mercato legale. Tra gli interventi più recenti figurano: Per tale ragione abbiamo deciso di richiedere l’intervento del Prefetto per valutare la posizione di alcuni istituti di vigilanza... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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