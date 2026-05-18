Atm segnalazioni su presunta propaganda elettorale nei mezzi aziendali | Russo chiede verifiche sulla neutralità aziendale

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova segnalazione è stata presentata riguardo presunte attività di propaganda elettorale all’interno dei mezzi di trasporto pubblico gestiti dall’azienda. La comunicazione riguarda l’uso improprio di simboli e mezzi aziendali a scopo elettorale, sollevando dubbi sulla neutralità della società. La richiesta di verifiche è stata avanzata da un rappresentante istituzionale, che ha chiesto chiarimenti sulla situazione e su eventuali violazioni delle regole interne. La società si dovrà ora occupare di accertare la conformità delle attività alle norme vigenti.

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Presunte attività di propaganda elettorale all’interno dell’Atm e l’utilizzo improprio di mezzi e simboli aziendali finiscono al centro di una nuova segnalazione formale indirizzata alla società partecipata del trasporto pubblico cittadino.A sollevare la questione è il consigliere comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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