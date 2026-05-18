Atm segnalazioni su presunta propaganda elettorale nei mezzi aziendali | Russo chiede verifiche sulla neutralità aziendale

Una nuova segnalazione è stata presentata riguardo presunte attività di propaganda elettorale all’interno dei mezzi di trasporto pubblico gestiti dall’azienda. La comunicazione riguarda l’uso improprio di simboli e mezzi aziendali a scopo elettorale, sollevando dubbi sulla neutralità della società. La richiesta di verifiche è stata avanzata da un rappresentante istituzionale, che ha chiesto chiarimenti sulla situazione e su eventuali violazioni delle regole interne. La società si dovrà ora occupare di accertare la conformità delle attività alle norme vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui