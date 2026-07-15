Sono 36 i candidati in corsa per la successione alla guida dell’Asl Sud Est, sostituendo il precedente direttore. La nomina rappresenta un cambiamento nel settore sanitario regionale e coinvolge anche altre aziende sanitarie e ospedaliere, che si preparano a un rinnovamento delle posizioni di vertice. La selezione dei candidati si inserisce in un processo di riorganizzazione più ampio, che interessa la gestione delle strutture sanitarie della regione.

Uno ’scossone’ che fa muovere la Toscana e si propaga in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, coinvolte a breve loro malgrado nel nuovo valzer di poltrone. L’epicentro del terremoto è la nomina a sorpresa di Marco Torre, da parte del presidente Eugenio Giani, alla direzione sanità e welfare della Regione. Se a sorprendere prima di tutto è stata la mancata scelta di Antonio Barretta – che non ha partecipato al bando regionale –, di lì a poco forse più sorprendente è stata la nomina di Marco Torre, insediato dallo stesso Giani alla guida dell’ Asl Sud Est nel gennaio 2025. Solo un anno in cui il dg ha appena fatto in tempo a conoscere l’area vasta e portare avanti la riorganizzazione della sanità territoriale avviata da Antonio D’Urso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altro giro di poltrone. Trentasei candidati per succedere a Torre alla guida dell’Asl Sud Est

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marco Torre nuovo direttore generale della sanità toscana. Viene dall’Asl sud estMarco Torre è stato nominato nuovo direttore generale della sanità toscana, sostituendo Federico Gelli.

Beni confiscati alla mafia, la Asl sud est avvia percorso per farne spazi di salute e comunitàLa Asl Sud Est ha avviato un percorso per riutilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di trasformarli in strutture...