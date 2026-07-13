Marco Torre è stato nominato nuovo direttore generale della sanità toscana, sostituendo Federico Gelli. La scelta è stata fatta attraverso un avviso pubblico che ha ricevuto dodici candidature. Torre proviene dall’Asl sud est, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità. La nomina è stata ufficializzata a Firenze.

FIRENZE – Marco Torre è il nuovo direttore generale della sanità toscana. Prende il posto di Federico Gelli. La nomina è arrivata tramite un avviso pubblico, ci sono state dodici candidature. Ex guida dell’Asl Toscana sud est, Torre, classe 1976, è laureato in economia e ha ottenuto due master in management e sanità. Dal 2020 al gennaio 2025 è stato alla guida di Fondazione Monasterio, ente che gestisce l’Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, gli ha fatto i complimenti augurandogli buon lavoro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Marco Torre nuovo direttore generale della sanità toscana. Viene dall’Asl sud est

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Non-Local Magic from the Entanglement Spectrum Gianpaolo Torre, Fabio Franchini, Salvatore Marco Giampaolo arxiv.org/abs/2607.07808 [-] x.com