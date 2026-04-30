Beni confiscati alla mafia la Asl sud est avvia percorso per farne spazi di salute e comunità

La Asl Sud Est ha avviato un percorso per riutilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di trasformarli in strutture dedicate a servizi di salute e sociali. L’iniziativa prevede la creazione di spazi che possano essere utilizzati dalla comunità locale, offrendo servizi e supporto in modo diretto e accessibile. Si tratta di un intervento volto a riqualificare i beni sequestrati e a mettere a frutto risorse confiscate alla criminalità.

Trasformare i beni confiscati alla criminalità organizzata in risorse al servizio della comunità, creando spazi dedicati alla salute, ai servizi sociali e alla promozione del benessere collettivo. È questo l’obiettivo che guida il percorso avviato dalla Asl Toscana sud est, che ha formalmente.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Spazi confiscati, sogni concreti: il difficile ritorno dei beni alla comunità Festival della Salute Mentale: il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani, comunità e nuove sfideSi rinnova e si rafforza nel 2026 l’impegno della ASL Toscana Sud Est all’interno del Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Beni confiscati alla mafia, oltre 4 milioni nel cosentino per progetti anche a Corigliano-Rossano, Cariati e Cassano; Sicurezza integrata, via libera a bandi per 6 milioni e mezzo di euro; Annone: confronto in consiglio sui beni confiscati alla mafia; Beni confiscati, cantieri di democrazia: nel focus book di VITA il bilancio a 30 anni dalla legge. Beni confiscati alla mafia, la maggioranza a Tursi: La Regione sblocchi subito il bandoBeni confiscati alla mafia, la maggioranza a Tursi: La Regione sblocchi subito il bando ... msn.com Beni confiscati alla mafia, oltre 4 milioni nel cosentino per progetti anche a Corigliano-Rossano, Cariati e CassanoDalla Prefettura il punto sugli interventi: centri per fragilità, spazi sociali e inclusione. «Da simboli mafiosi a presìdi di legalità» ... ecodellojonio.it L’ex presidente della Commissione Regionale Antimafia sottolinea: “La mancata pubblicazione del bando regionale per il recupero dei beni confiscati alle mafie nel 2025 è un segnale negativo che va corretto" - facebook.com facebook