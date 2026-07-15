Nel fine settimana, i carabinieri dell’Altotevere hanno controllato circa cinquanta persone. Di queste, quindici sono state segnalate alla Prefettura per possesso di droga. I controlli hanno coinvolto soggetti di diverse età e sono stati condotti in vari punti della zona. Non sono stati segnalati altri reati o incidenti durante le operazioni. L’operazione fa parte di un’attività di monitoraggio volta a contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Su una cinquantina di persone sottoposte a controllo dai carabinieri nell’ultimo fine settimana, ben quindici sono state segnalate alla Prefettura per violazioni collegate al possesso di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio, significativo in termini di proporzione, emerso dal servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio eseguito in Altotevere sia dai carabinieri che dalla polizia. Sabato e domenica i militari della Compagnia tifernate hanno pianificato il servizio per contrastare i reati predatori, arginare i fenomeni di criminalità diffusa e garantire sicurezza nel corso dei numerosi eventi di aggregazione. Durante i posti di blocco sono stati controllati 25 veicoli e identificate 49 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altotevere al setaccio. Un terzo dei controllati segnalato per droga

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