Alcol droga e arresti domiciliari Salsomaggiore al setaccio | un arresto tre denunce e 4 patenti ritirate

Durante un blitz nel centro cittadino, i carabinieri hanno arrestato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico elevato. Tre persone sono state denunciate per guida sotto effetto di droga e alcol. Quattro patenti sono state ritirate, due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari. Il servizio ha coinvolto personale in uniforme e in borghese, con controlli mirati a prevenire reati legati a sostanze e sicurezza stradale.

I carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme e in “borghese”, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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