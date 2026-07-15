altopascio si rinnova il loggiato mediceo si svela a cittadini e turisti

Il Loggiato Mediceo di Altopascio è stato aperto al pubblico, con il museo che sarà visitabile a breve. Gli ambienti sono stati rinnovati e rivisitati, offrendo un nuovo percorso dedicato alla storia della cittadina del Tau. Cittadini e visitatori potranno entrare negli spazi riqualificati, che ora includono anche la collezione storica locale. La riapertura si inserisce nel progetto di valorizzazione del sito.

Il Loggiato Mediceo di Altopascio apre al pubblico. E finalmente sarà visitabile a breve anche il museo. Cittadini, visitatori, curiosi avranno finalmente la possibilità di entrare negli ambienti rinnovati e rivisitati del Loggiato Mediceo, completamente riallestito con un nuovo percorso relativo anche alla raccolta storica della cittadina del Tau. Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 23, sarà infatti possibile visitare e scoprire uno spazio più moderno, accogliente, accessibile e coinvolgente, dove la storia della città incontra le nuove tecnologie per offrire un’esperienza di visita pensata per tutti, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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