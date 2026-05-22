Un ponte tra Amministrazione e bisogni dei cittadini si rinnova la Consulta delle Famiglie | aperte le candidature

È stata annunciata la riapertura delle candidature per la formazione della nuova Consulta comunale delle associazioni delle famiglie. L’obiettivo è coinvolgere rappresentanti provenienti da diverse realtà familiari, con l’intento di creare un collegamento diretto tra l’Amministrazione e le esigenze dei cittadini. La procedura rimane aperta fino a una data stabilita, consentendo a chi è interessato di presentare la propria candidatura. La Consulta si propone di rappresentare le istanze delle famiglie all’interno del contesto comunale.

"Mi auguro che le candidature per la formazione della nuova Consulta comunale delle associazioni delle famiglie siano numerose, poiché la bellezza e l'importanza della famiglia è insostituibile per il bene dell'intera comunità". E’ con questo auspicio che Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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