Ieri a Poggibonsi è stato inaugurato il nuovo Spazio Enel in via Montenero 35, situato nel centro storico, vicino alla stazione e alla via Maestra. L’apertura è stata accompagnata dalla presenza di cittadini e rappresentanti dell’azienda. Lo spazio si propone come punto di riferimento per i servizi legati all’energia e alle esigenze della comunità locale. La struttura si inserisce in un’area facilmente raggiungibile a piedi.

Inaugurazione ieri a Poggibonsi per il nuovo Spazio Enel in via Montenero 35. In pratica in centro storico, a pochi passi dalla stazione e dalla via Maestra. Locali rinnovati, ampi e accoglienti, che si propongono come un riferimento per il territorio, offrendo assistenza per le forniture di elettricità, gas e connessioni in fibra ultraveloce, opportunità di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Lo store è realizzato con il nuovo concept Enel, che non vuol essere un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini che cercano risparmio in bolletta e soluzioni energetiche personalizzate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio Enel in centro si rinnova: "I cittadini hanno bisogno di servizi e riferimenti concreti"

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