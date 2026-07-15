Sono state annunciate tre borse di studio da SCHOLA, rivolte a studenti nei settori di Perfume Making, Ceramic Craft e Fashion Making-Draping & Textile Experimentation. La prima edizione di Fingerprint, il programma dell’Accademia di Artigianato, mira a sostenere percorsi formativi pratici. Le borse copriranno le spese di iscrizione e formazione, offrendo opportunità a chi si dedica all’artigianato di qualità. La selezione avverrà tramite una valutazione dei candidati interessati.

Al via la prima edizione di Fingerprint, il programma ideato dall'Accademia di Artigianato SCHOLA dedicato all'assegnazione di borse di studio per i percorsi formativi in Perfume Making, Ceramic Craft e Fashion Making-Draping & Textile Experimentation. Gli utili derivanti dalla vendita della collezione di candele LUMÌA, realizzate da Lávika in collaborazione con Richard Ginori e Kris Ruhs, hanno consentito di raccogliere 12.116,21 euro destinati a concorrere parzialmente al finanziamento del programma di tre borse di studio a copertura totale e fino a sei borse di studio a copertura parziale, relative ai percorsi formativi Perfume Making, Ceramic Crafts e Fashion Making – Draping & Textile Experimentation. 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Alto artigianato: SCHOLA istituisce tre borse di studio per la formazione, quando l'intelligenza delle mani produce bellezza e solidarietà

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