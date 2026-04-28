Lombardia la regione istituisce la borse di studio dedicate a Sergio Ramelli e a Fausto e Iaio La Russa | Spirito di pacificazione

In Lombardia è stata istituita una borsa di studio dedicata a Sergio Ramelli e a Fausto e Iaio. La decisione è stata annunciata recentemente e mira a onorare la memoria dei giovani coinvolti in vicende che hanno segnato la storia locale. La politica della regione ha dichiarato di voler promuovere un messaggio di pacificazione attraverso questa iniziativa. Un rappresentante istituzionale ha commentato che l’obiettivo è mantenere vivo il ricordo e favorire un clima di confronto civile.

Milano, 28 aprile 2026 – "È sempre stata mia intenzione portare in politica lo spirito della pacificazione". Con queste parole l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, ha illustrato l’istituzione, nella nostra regione, di borse di studio in memoria di Sergio Ramelli e Fausto e Iaio, tutti giovani vittime di un clima politico rovente nel nostro Paese. Il primo, esponente del Fronte della Gioventù, morì il 29 aprile 1975 a seguito di un aggressione di Avanguardia operaia, i secondi esponenti del centro sociale Leoncavallo uccisi il 18 marzo 1978. https:www.ilgiorno.itmilanocronacafausto-iaio-inchiesta-ryc5ukca La giunta regionale ha infatti dato il via libera ad alcuni progetti scolastici in materia di sicurezza promossi in convenzione con l'ufficio scolastico fra cui l'istituzione delle borse di studio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia, la regione istituisce la borse di studio dedicate a Sergio Ramelli e a Fausto e Iaio. La Russa: “Spirito di pacificazione” Notizie correlate Dopo mezzo secolo Milano prova a fare pace: istituite borse di studio dedicate a Ramelli, Fausto e IaioUna “pacificazione nazionale” suggellata da una delibera regionale approvata ieri, con la quale sono stati promessi una serie di progetti scolastici... Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: “Un suo miracolo”"Cinquantun anni dopo, un paese come Pero che allora, non dico non avrebbe fatto questa cerimonia ma non ci avrebbe neanche consentito di pensarci,... Altri aggiornamenti R. La Russa, istituite borse di studio a nome di Ramelli e Fausto e IaioIn Lombardia nascono borse di studio in memoria di Sergio Ramelli e Fausto e Iaio, il primo esponente del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 a seguito di un aggressione di Avanguardia opera ... ansa.it Dopo mezzo secolo Milano prova a fare pace: istituite borse di studio dedicate a Ramelli, Fausto e IaioUna delibera regionale unisce per la prima volta i nomi del giovane del Fronte della Gioventù e dei militanti di sinistra: fondi per le scuole nel segno della memoria condivisa ... milanotoday.it