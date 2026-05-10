Siglata la carta di Padula | 30 borse di studio per la formazione dei giovani

Giovedì 7 maggio si è svolto presso la Certosa di San Lorenzo a Padula il convegno “Il futuro del Made in Italy”, organizzato da Federmanager Salerno in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In questa occasione è stata firmata la carta di Padula, un accordo che prevede l’assegnazione di 30 borse di studio destinate alla formazione dei giovani.

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