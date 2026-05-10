Siglata la carta di Padula | 30 borse di studio per la formazione dei giovani
Giovedì 7 maggio si è svolto presso la Certosa di San Lorenzo a Padula il convegno “Il futuro del Made in Italy”, organizzato da Federmanager Salerno in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In questa occasione è stata firmata la carta di Padula, un accordo che prevede l’assegnazione di 30 borse di studio destinate alla formazione dei giovani.
Si è tenuto giovedì 7 maggio, nella suggestiva cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula, il convegno “Il futuro del Made in Italy”, promosso da Federmanager Salerno nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Ricerca, formazione di giovani talenti: borse di studio della Fondazione BraccoFondazione Bracco annuncia l’apertura delle candidature per la sesta edizione del progetto “Diventerò”, l’iniziativa pluriennale volta a sostenere i...
Leggi anche: Dalla Regione Borse di studio garantite a tutti gli studenti idonei delle superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale