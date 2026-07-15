Almanacco del 15-07-2026

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 20 giugno si ricorda San Silverio, considerato un papa e martire. Non sono stati segnalati eventi di rilievo o dichiarazioni ufficiali in questa data.

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