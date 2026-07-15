alma obiettivo mancini consorzio premia lo sport

Il Consorzio Fano Sport ha assegnato un contributo di 66.000 euro a diverse società sportive. I fondi sono stati destinati a progetti di inclusione sociale realizzati nelle varie discipline sportive. Le società hanno presentato le proprie iniziative, che sono state approvate dal consorzio. L’obiettivo è sostenere attività sportive che promuovano l’integrazione sociale.

Ammonta a 66mila euro il contributo erogato dal Consorzio Fano Sport in favore delle società sportive che hanno presentato e svolto progetti di inclusione sociale nelle varie discipline. Nella splendida cornice dell’Open House di Rosciano, il giornalista Andrea Amaduzzi con la collaborazione dei protagonisti di Sky Sport Calciomercato – in questi giorni a Fano per alcune dirette della trasmissione – ha proceduto alla consegna dei riconoscimenti che sono andati a Gabriella Galli in rappresentanza dell’Adriatic Baskin, ad Alberto Cavoli per il Fortuna Fano settore femminile, al presidente Enrico Cennerilli della Virtus Volley, a Marco Pagnetti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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