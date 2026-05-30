Il consiglio direttivo del Consorzio Fano Sport si è riunito mercoledì pomeriggio per approvare il bilancio consuntivo della società Alma Fano Calcio e definire i piani per la prossima stagione. Durante l'incontro, è emersa una decisione a metà tra confermare la gestione attuale e considerare cambiamenti. La riunione si è conclusa senza decisioni definitive, lasciando aperta la scelta tra proseguire nel solco già tracciato o avviare un nuovo percorso.

È una fumata grigia quella che è uscita dalla riunione del consiglio direttivo del Consorzio Fano Sport che si è riunito mercoledì pomeriggio per approvare il bilancio consuntivo della società Alma Fano Calcio e tracciare i programmi per la prossima stagione. Voci di corridoio parlano di una riunione fiume nella quale si è discusso di un po’ di tutto: dall’assetto societario dell’Alma a quello tecnico, dal budget da stanziare per il campionato di Eccellenza alla situazione soci. Un panorama a 360 gradi insomma dal quale cominciare a mettere dei punti fermi. "Avremo qualche incontro ancora nelle prossime ore – ha detto il presidente del Consorzio Fano Sport Paolo Petrucci – e poi la prossima settimana andremo all’assemblea generale dei soci con le idee più chiare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, Alma. Il Consorzio "Fano sport» davanti a un bivio: dare continuità alla gestione o cambiare tutto

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