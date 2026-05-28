Alma Omiccioli al consorzio | Chiarezza

Il consorzio ha richiesto chiarimenti sulla gestione dell'Alma dopo la conquista dell'Eccellenza. La società ha annunciato di aver avviato verifiche interne e ha chiesto trasparenza sulla situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle decisioni prese o ai futuri passi. La squadra ha ottenuto il titolo, ma resta da chiarire il ruolo e le responsabilità di chi ha contribuito alla sua crescita.

L’Alma ha conquistato l’Eccellenza, ma il destino di chi ce l’ha portata è incerto. Parliamo di mister Mirco Omiccioli che è riuscito nell’impresa di conquistare agli spareggi l’ultimo posto utile per essere promossi, dopo un campionato sofferto perché il Fano è stato sempre costretto a rincorrere il Lunano: Vorrei – ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa – ringraziare il Consorzio Fano Sport, l’Amministrazione comunale con il sindaco e l’assessore allo sport che sono stati i primi a venire negli spogliatoi dopo la vittoria nello spareggio a farci i complimenti, ringrazio i tifosi che in questa stagione sono stati davvero eccezionali... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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