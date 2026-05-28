Alma Omiccioli al consorzio | Chiarezza
Il consorzio ha richiesto chiarimenti sulla gestione dell'Alma dopo la conquista dell'Eccellenza. La società ha annunciato di aver avviato verifiche interne e ha chiesto trasparenza sulla situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle decisioni prese o ai futuri passi. La squadra ha ottenuto il titolo, ma resta da chiarire il ruolo e le responsabilità di chi ha contribuito alla sua crescita.
L’Alma ha conquistato l’Eccellenza, ma il destino di chi ce l’ha portata è incerto. Parliamo di mister Mirco Omiccioli che è riuscito nell’impresa di conquistare agli spareggi l’ultimo posto utile per essere promossi, dopo un campionato sofferto perché il Fano è stato sempre costretto a rincorrere il Lunano: Vorrei – ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa – ringraziare il Consorzio Fano Sport, l’Amministrazione comunale con il sindaco e l’assessore allo sport che sono stati i primi a venire negli spogliatoi dopo la vittoria nello spareggio a farci i complimenti, ringrazio i tifosi che in questa stagione sono stati davvero eccezionali... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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L’Alma a un bivio tra conferme e novità. Il consorzio detterà la linea per il futuroIl consorzio dell’Alma è chiamato a decidere tra conferme e novità, influenzando il futuro della squadra.
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Radio Fano. . La vittoria del gruppo. Così Giovanni Mei e Mirco Omiccioli, rispettivamente presidente e allenatore dell’Alma Fano, hanno definito il successo nello spareggio con l’Azzurra Colli che ha proiettato la squadra granata in Eccellenza. Esaltate le qu facebook
Alma. Consorzio Fano sport, le scelte. Si parte dal biennale di GucciL’attaccante resta ancora sotto contratto per un anno. Domani la riunione. per pianificare il futuro. msn.com