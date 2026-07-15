alluvione 1987 il ricordo vive grazie agli artisti

Tra il 18 e il 19 luglio 1987 si verificò la più grave alluvione nella storia della Valtellina, con centinaia di frane che si riversarono nei torrenti, causando la rottura degli equilibri idraulici. Il 28 luglio, quando sembrava che l’emergenza fosse terminata, si verificò una gigantesca frana nella Val Pola. La catastrofe provocò danni ingenti e cambiamenti nel paesaggio locale. La memoria dell’evento viene mantenuta viva anche attraverso le opere di artisti che ne hanno rappresentato gli effetti.

SONDRIO Tra il 18 e il 19 luglio, la più grave alluvione della storia della Valtellina: centinaia di frane si riversarono nei torrenti quasi contemporaneamente facendo saltare tutti gli equilibri idraulici dei corsi d’acqua e il 28, quando il peggio sembrava passato, la gigantesca frana della Val Pola. Alla fine si contarono 53 morti, migliaia di miliardi di danni e un’intera valle in ginocchio. A 39 anni da quel luglio terribile, sabato 18 al Teatro Spazio Centrale il ricordo si fa spettacolo con "L’aquilone spezzato". La performance - che si riferisce in particolare a ciò che accadde a Sant’Antonio Morignone e ad Aquilone - vuole essere un "gesto" per mantenere viva la memoria di quei momenti, nel rispetto di tutte le vittime e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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