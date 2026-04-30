Questura di Terni in pensione Patrizia dopo una lunga carriera iniziata nel 1987 | Grazie per la tua calma la gentilezza e il sorriso di ogni giorno
Dopo quasi quarant’anni di servizio, la Questura di Terni ha salutato Patrizia, dipendente che ha iniziato la sua carriera nel 1987 e ora è in pensione. Nel corso degli anni, ha lavorato con calma, gentilezza e un sorriso quotidiano. La fine della sua attività ha suscitato ringraziamenti per il suo contributo e il suo impegno nel tempo.
Dopo quasi quarant’anni di servizio, la Questura di Terni saluta Patrizia, storica dipendente andata in pensione dopo una carriera iniziata nel 1987. Colleghi e dirigenti le hanno dedicato un messaggio di affetto sui social, ricordandone la calma, la gentilezza e il sorriso che hanno accompagnato.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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