13 maggio 150 anni della Cesare Alfieri Il ricordo di Ceccuti su Alluvione e 68

Oggi si chiudono le celebrazioni per il 150° anniversario dell’università Cesare Alfieri. In questa occasione, il professor Cosimo Ceccuti ha condiviso alcuni ricordi personali legati alla sua esperienza universitaria e a eventi storici come l’alluvione e il 1968. Sono stati ricordati momenti significativi che hanno segnato la storia dell’ateneo e la città, attraverso aneddoti raccolti nel tempo.

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Firenze, 13 maggio 2026 – Oggi si concludono le celebrazioni dei 150 anni della “Cesare Alfieri”. Per l’occasione il professor Cosimo Ceccuti ha voluto raccontarci alcuni aneddoti tra i più cari legati alla ‘sua’ università. Qui ha infatti insegnato Storia del Risorgimento, dopo essersi laureato in Scienze politiche e sociali nel giugno 1969, ottenendo il riconoscimento della medaglia d’oro quale miglior laureato della facoltà. L’alluvione del ’66 che sommerse l’università “Ero già da un anno all’università quando avvenne l’alluvione del ’66 – ricorda Cosimo Ceccuti –. La sede era in via Laura, che venne sommersa dall’acqua e dal fango. C’erano sette piani sottoterra di emeroteca, dov’erano giornali, periodici e riviste.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 13 maggio, 150 anni della Cesare Alfieri. Il ricordo di Ceccuti su Alluvione e 68 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Visita istituzionale in Toscana: il presidente della Repubblica atteso ai 150 anni della Cesare AlfieriSergio Mattarella arriva a Firenze per ricevere una laurea ad honorem dall'ateneo fiorentino in 'Politica, istituzioni e mercato' FIRENZE – Il... Laurea honoris causa al presidente Mattarella per i 150 anni della Cesare AlfieriFirenze, 10 marzo 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Firenze in occasione del 150° anniversario della Scuola di... Argomenti più discussi: 13 maggio, 150 anni della Cesare Alfieri. Il ricordo di Ceccuti su Alluvione e 68; Università di Firenze | Mercoledì 13 maggio si concludono le celebrazioni al Campus di Novoli; Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo; Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo in Scienze e Tecnologie Agrarie. Università, si chiudono celebrazioni 150 anni alla 'Cesare Alfieri'Mercoledì 13 maggio si terrà l'evento conclusivo delle celebrazioni per i 150 anni della scuola 'Cesare Alfieri', presso il Campus universitario di Novoli (Edificio D15, aula 005, ore 15). L'incontro, ... ansa.it