A Milano è previsto un forte temporale e non si esclude grandine | scatta l' allerta meteo

A Milano si prevede un temporale nel pomeriggio e nella serata di giovedì 14 maggio, con possibili piogge intense, tuoni e fulmini. La protezione civile della Lombardia ha emesso un’allerta gialla, livello che indica temporali forti con rischio di pericolo due su quattro. Tra le eventuali condizioni meteorologiche, si menzionano anche la possibilità di grandine. La situazione richiede attenzione e precauzioni da parte della popolazione durante le ore interessate.

Goccioloni, tuoni e fulmini e (forse anche grandine). In breve: un temporale. È quello che è previsto a Milano per il pomeriggio e la serata di giovedì 14 maggio, tanto che la protezione civile della Lombardia ha diramato una allerta gialla per temporali forti (rischio di pericolo due su quattro). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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