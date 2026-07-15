In Lombardia, nella serata del 15 luglio, sono previste raffiche di vento molto forti e grandine di grandi dimensioni. Il maltempo potrebbe provocare danni e disagi nella regione, con condizioni atmosferiche estreme identificate come temporale di forte intensità. Le autorità hanno emesso l’allerta per questo evento climatico, che potrebbe interessare diverse zone nel corso della sera. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali misure di sicurezza o danni finora.

15 luglio 2026 – Sale l’allarme maltempo in Lombardia, dove nella serata di oggi 15 luglio potrebbe scatenarsi un temporale estremo con grandine e raffiche di vento ad alta intensità. Secondo l’alert di Google si invitano i cittadini delle zone citate a: rimanere vigili e agire in accordo con i consigli (gli ordini) emessi da parte delle autorità, tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti, ed aspettarsi significativi disagi per le normali attività quotidiane e intraprendere un viaggio solo se indispensabile. L’allerta di Estofex. Ieri il servizio Estofex, per la prima volta quest’anno, ha emesso un bollettino di allerta 3, la scala più alta possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme temporale estremo in Lombardia: previste grandine e raffiche di vento fortissime. Ecco quando e dove

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