Il Nord Italia si prepara a un’ondata di maltempo dopo giorni di caldo estremo causato dall’anticiclone africano. Sono previste supercelle, downburst e grandinate di grandi dimensioni, con alcune zone già interessate da condizioni atmosferiche molto intense. La perturbazione sta portando temporali violenti e fenomeni atmosferici estremi, che potrebbero coinvolgere diverse regioni del nord.

Dopo giorni dominati dall’ anticiclone africano e da temperature eccezionalmente elevate, il Nord Italia si prepara ad affrontare una fase di maltempo potenzialmente molto intenso. Nelle prossime ore, infatti, il contrasto tra l’aria rovente presente sulla Pianura Padana e l’ingresso di correnti più fresche in quota favorirà la formazione di temporali organizzati, con il rischio di supercelle, grandinate di grosse dimensioni, violente raffiche di vento e nubifragi localizzati. Gli esperti invitano alla massima prudenza soprattutto dal pomeriggio fino alla tarda serata di oggi, mercoledì 15 luglio, quando i fenomeni potranno risultare improvvisi e localmente estremi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia: supercelle, downburst e grandine eccezionale. Le regioni colpite

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Allerta Meteo, il maltempo fa paura: ALLARME ROSSO per i prossimi 3 giorni, SOS grandine e tornado!

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