Viene annunciata un’allerta arancione in tutto il Veneto per temporali, con temporali diffusi e rovesci previsti nel pomeriggio, soprattutto tra le Prealpi e la pianura. La sala operativa della Protezione civile è stata attivata. Le condizioni meteorologiche sono previste peggiorare fino alle prime ore di giovedì.

Venezia, 15 luglio 2026 – Attesi per oggi nel pomeriggio probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura fino alle prime ore di giovedì. Saranno probabili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). Condizioni di disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa. Per oggi e domani allerta gialla per disagio fisico da calore su gran parte del territorio veneto. È attivo il presidio continuativo h24 della sala operativa della Protezione civile a Marghera. Le previsioni. Nella giornata di domani giovedì 16 luglio potrebbero verificarsi temporali intensi nel corso delle prime ore della giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione in tutto il Veneto per temporali: “Aperta sala operativa della Protezione civile”

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