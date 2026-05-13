Temporali in arrivo sul casertano | allerta meteo della protezione civile
Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, le previsioni indicano l’arrivo di temporali nel casertano. La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta di colore giallo, valida dalle 13 alle 21, per segnalare possibili condizioni di vento e pioggia intensa nella zona. La situazione riguarda un periodo di piogge e temporali che si protrarrà nelle ore successive.
Tornano le piogge sul casertano. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di colore giallo, valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio.Si prevedono, fanno sapere dalla Protezione Civile, possibili precipitazioni anche a carattere di temporale.🔗 Leggi su Casertanews.it
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