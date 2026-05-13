Temporali in arrivo sul casertano | allerta meteo della protezione civile

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, le previsioni indicano l’arrivo di temporali nel casertano. La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta di colore giallo, valida dalle 13 alle 21, per segnalare possibili condizioni di vento e pioggia intensa nella zona. La situazione riguarda un periodo di piogge e temporali che si protrarrà nelle ore successive.

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