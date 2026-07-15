Massimiliano Allegri ha dichiarato che valuterà prima la rosa attuale prima di fare richieste di mercato. L’allenatore azzurro ha specificato di voler conoscere meglio la squadra e il Napoli prima di indicare eventuali necessità. Finora non ha indicato obiettivi specifici o nomi di giocatori da acquistare. La sua priorità è analizzare la rosa per decidere eventuali interventi in sede di mercato.

Massimiliano Allegri vuole prima conoscere il Napoli e soltanto dopo indicare le eventuali necessità sul mercato. Il nuovo allenatore azzurro non ha anticipato richieste particolari. Ha però confermato il confronto costante con il presidente e con il direttore sportivo. Uno dei temi affrontati riguarda Rasmus Hojlund. L’attaccante era già stato seguito dal tecnico durante la sua precedente esperienza al Milan. Le loro strade si incrociano ora a Napoli, dove Allegri avrà finalmente la possibilità di allenarlo. Durante la conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo, il tecnico ha spiegato: “Al mercato ci pensa la società, lavoriamo a stretto contatto, quando avrò visto tutta la squadra darò delle valutazioni e vedremo cosa mancherà. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri su Hojlund e mercato: “Prima valuterò la rosa”

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