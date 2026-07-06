Il Napoli sta pianificando le prossime mosse di mercato, puntando a cedere alcuni giocatori prima di acquistare nuovi. La dirigenza ha come obiettivo di ridurre l’organico attuale, molto numeroso, per fare spazio ai possibili innesti. La rosa sarà valutata dall’allenatore, che dovrà decidere quali elementi mantenere e quali lasciar andare. Le cessioni sono considerate un passaggio preliminare per definire le operazioni di mercato future.

Il mercato del Napoli passa inevitabilmente dalle cessioni. Prima di completare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri, la dirigenza azzurra dovrà alleggerire un organico particolarmente numeroso e creare lo spazio necessario per i nuovi innesti. Come sottolinea Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna ha tracciato una linea ben precisa: ogni nuovo acquisto sarà subordinato a una partenza, con il lavoro estivo che ruoterà soprattutto attorno alle uscite. Secondo Il Mattino, il nuovo allenatore avrà un ruolo determinante nella definizione della rosa. Allegri è già stato aggiornato su tutte le situazioni di mercato e ha fornito le prime indicazioni sugli obiettivi in entrata, mentre sulle possibili cessioni preferisce attendere il ritiro di Dimaro per valutare personalmente i calciatori prima di esprimere giudizi definitivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, prima le cessioni poi il mercato: Allegri valuta la rosa, Manna prepara le uscite”

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