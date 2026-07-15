Allegri-Napoli esaltata la prima conferenza
La prima conferenza di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli si è conclusa con un tono sereno e misurato. Allegri ha mostrato sicurezza nel nuovo ruolo, evitando dichiarazioni polemiche. La presentazione si è concentrata sull’approccio professionale e sulla volontà di lavorare senza tensioni. Non sono state annunciate novità di formazione o strategie specifiche. La conferenza ha durato circa una quarantina di minuti, senza interazioni con i giornalisti oltre le domande di rito.
La prima conferenza di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli ha lasciato un’immagine precisa. Quella di un tecnico sereno, misurato, già dentro il nuovo ruolo e lontano da ogni tentazione polemica. Il tono scelto da Allegri è stato uno dei passaggi più evidenti del suo debutto pubblico. Nessuna frase fuori posto. Nessun attacco al passato. Nessuna volontà di alzare il livello dello scontro. Una linea che ha colpito anche Massimiliano Gallo, che sul Corriere dello Sport ha definito così l’intervento dell’allenatore: “Cinquanta minuti di Max Allegri in purezza”. Il riferimento è soprattutto all’atteggiamento tenuto davanti ai temi più delicati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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