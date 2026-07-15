allegri napoli esaltata la prima conferenza

Notizia in breve

La prima conferenza di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli si è conclusa con un tono sereno e misurato. Allegri ha mostrato sicurezza nel nuovo ruolo, evitando dichiarazioni polemiche. La presentazione si è concentrata sull’approccio professionale e sulla volontà di lavorare senza tensioni. Non sono state annunciate novità di formazione o strategie specifiche. La conferenza ha durato circa una quarantina di minuti, senza interazioni con i giornalisti oltre le domande di rito.