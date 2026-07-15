Al Arginone si è svolta una riunione tra rappresentanti dell’Associazione Articolo 27 e le autorità locali. È stato descritto il quadro come emergenziale, anche se definito “dignitoso”. È stato evidenziato che il rapporto con la città necessita di essere rafforzato. Nessuna modifica alle strutture o alle politiche attuali è stata annunciata, ma si è ribadita la richiesta di maggiore dialogo tra istituzioni e cittadini. La situazione rimane sotto osservazione, senza annunci di interventi immediati.

"Una situazione dignitosa, ma in un quadro emergenziale". Con questa frase, Leonardo Fiorentini (Forum droghe) ha sintetizzato quanto emerso dalla visita in carcere di una delegazione di ‘Alleanza per l’articolo 27’, realtà che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, dell’esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà. Dopo una mattinata trascorsa tra le mura dell’ Arginone, alcuni rappresentanti dell’Alleanza hanno fatto il punto, tra sovraffollamento, carenza di personale e prospettive per il futuro. L’analisi parte delle criticità ormai ben note. "All’Arginone – così Fiorentini –, il tasso di sovraffollamento è del 131%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Alleanza Articolo 27’ all’Arginone: "Quadro emergenziale ma dignitoso. Serve più rapporto con la città"

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